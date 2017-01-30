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Андрей Созин: систему автофиксации взятия ворот в России нужно вводить обязательно
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о возможном использовании видеоповторов.
"Я считаю, что систему автоматической фиксации взятия ворот в России нужно вводить обязательно. В игре увеличились скорости, темп – порой человеческий глаз просто не может зафиксировать то, что зафиксирует техника. На чемпионатах мира и Европы цена ошибки судьи очень велика. Футбол – это большая индустрия, люди и государство вкладывают в неё большие деньги. Она не должна зависеть от случая. Это несправедливо.
По пути введения новых технологий пошли ведущие спортивные федерации, например хоккей и теннис. На мой взгляд, не будет ничего плохого, если игра будет иногда останавливаться на 30-40 секунд и арбитр потратит немного времени, чтобы посмотреть повтор. Главное, чтобы количество остановок и время были регламентированы.
Я не хочу спорить с господином Бутенко, но в Италии система определения взятия ворот стоит не 15 миллионов долларов, а 4 миллиона евро. Если четыре миллиона разделить на количество клубов РФПЛ в перспективе на пять лет – получится 40 тысяч евро с клуба. В ведущих командах у нас премии за один матч выше. Не знаю, почему у нас стоит система 15 млн, а в Италии четыре. Я не претендую на то, что после моего мнения что-то изменится. Но мне было бы интересно, чтобы в быстрой динамичной игре отсутствовали элементы случая, когда кто-то чего-то недосмотрел", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Я считаю, что систему автоматической фиксации взятия ворот в России нужно вводить обязательно. В игре увеличились скорости, темп – порой человеческий глаз просто не может зафиксировать то, что зафиксирует техника. На чемпионатах мира и Европы цена ошибки судьи очень велика. Футбол – это большая индустрия, люди и государство вкладывают в неё большие деньги. Она не должна зависеть от случая. Это несправедливо.
По пути введения новых технологий пошли ведущие спортивные федерации, например хоккей и теннис. На мой взгляд, не будет ничего плохого, если игра будет иногда останавливаться на 30-40 секунд и арбитр потратит немного времени, чтобы посмотреть повтор. Главное, чтобы количество остановок и время были регламентированы.
Я не хочу спорить с господином Бутенко, но в Италии система определения взятия ворот стоит не 15 миллионов долларов, а 4 миллиона евро. Если четыре миллиона разделить на количество клубов РФПЛ в перспективе на пять лет – получится 40 тысяч евро с клуба. В ведущих командах у нас премии за один матч выше. Не знаю, почему у нас стоит система 15 млн, а в Италии четыре. Я не претендую на то, что после моего мнения что-то изменится. Но мне было бы интересно, чтобы в быстрой динамичной игре отсутствовали элементы случая, когда кто-то чего-то недосмотрел", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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