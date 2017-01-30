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15:55
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Понтус Вернблум: в сборную Швеции не вернусь
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что не вернётся в сборную Швеции.
"Совсем не хочу возвращаться в сборную. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть свободное время, и я могу уделить его своему восстановлению, залечиванию старых болячек. Мне уже не 20 лет, мне тяжело играть на много фронтов.
Даже если моя команда выйдет на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России, я все равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться", - цитирует Вернблума ТАСС.
"Совсем не хочу возвращаться в сборную. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть свободное время, и я могу уделить его своему восстановлению, залечиванию старых болячек. Мне уже не 20 лет, мне тяжело играть на много фронтов.
Даже если моя команда выйдет на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России, я все равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться", - цитирует Вернблума ТАСС.
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