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Понтус Вернблум: в сборную Швеции не вернусь

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что не вернётся в сборную Швеции.

"Совсем не хочу возвращаться в сборную. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть свободное время, и я могу уделить его своему восстановлению, залечиванию старых болячек. Мне уже не 20 лет, мне тяжело играть на много фронтов.

Даже если моя команда выйдет на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России, я все равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться", - цитирует Вернблума ТАСС.
Теги: Вернблум Сборная Швеции
Сегодня, 20:45
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Вернблум
Я смогу проводить больше времени со своей семьёй, этот фактор был очень важен при принятии решения

вот это самое важное
по деньгам то он точно ее обеспечил. Да и за сборную там так не платят, сколько нашим


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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