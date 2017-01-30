Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов" подпишут контракт с киберспортсменом

"Крылья Советов" подпишут контракт с игроком в киберспорт Максимом Кирилловым, сообщает официальный сайт клуба. В воскресенье состоялся официальный турнир по игре в футбольный симулятор среди болельщиков. Кириллов одержал в нем победу. На этой неделе с ним будет заключено соглашение, и он станет официальным представителем самарского клуба.

Четверка полуфиналистов турнира получили призы от "Крыльев" и приглашение на клубную базу.

"Меня переполняют эмоции. Готовился к этому турниру две недели и считаю, заслуженно выиграл, - сказал Кириллов. - Очень рад, что подпишу контракт с любимыми "Крыльями", ведь я с детства болею за наш клуб и хожу на "Металлург". Спасибо организаторам за такую возможность!".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 21:45
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: fc_anji Казань (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Чет думал с Акулом подписали)


--------------------
Локомотив вперед!
Регистрация: 1.04.2013
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.