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Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в "Спартаке" на все 100%
Экс-тренер московского "Спартака" Дмитрий Ананко заявил, что Массимо Каррера воспользовался своим шансом в столичной команде.
"Для Карреры ничего нового в "Спартаке" нет. Он работал в "Ювентусе", который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло. Каждому в жизни даётся шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%", - сказал Ананко в эфире "Спорт FM".
"Для Карреры ничего нового в "Спартаке" нет. Он работал в "Ювентусе", который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло. Каждому в жизни даётся шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%", - сказал Ананко в эфире "Спорт FM".
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