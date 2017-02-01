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Дмитрий Ананко: Каррера воспользовался своим шансом в "Спартаке" на все 100%

Экс-тренер московского "Спартака" Дмитрий Ананко заявил, что Массимо Каррера воспользовался своим шансом в столичной команде.

"Для Карреры ничего нового в "Спартаке" нет. Он работал в "Ювентусе", который также считается топ-клубом, где большое давление. В этом плане ничего неожиданного для него не произошло. Каждому в жизни даётся шанс, но не все могут воспользоваться им. В этой ситуации Каррера воспользовался своим шансом на все 100%", - сказал Ананко в эфире "Спорт FM".
Теги: Ананко Каррера Спартак
Сегодня, 16:15
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№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: And70
Ну и молодец. Кто вам мешал?

Не всемдано быть тренерами,какими бы велкими игроками они не были...к примеру Пеле,Марадонна величайшие футбрлисты,но не тренеры.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Массимо как Конте.
Есть у кого учиться!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№1 Написал: And70 СССР (Сегодня, 16:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и молодец. Кто вам мешал?
Регистрация: 24.11.2010
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