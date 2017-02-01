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Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
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Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (5)
Максим Батов может перейти в "Анжи"
Полузащитник казанского "Рубина" Максим Батов продолжит карьеру в "Анжи", утверждает ФАН.
Вероятнее всего, уже в четверг футболист подпишет договор, по которому отправится в махачкалинский клуб в аренду до конца текущего сезона. Отмечается также, что в планах "Анжи" летом подписать с игроком полноценный контракт. Зарплата новобранца составит 18 млн рублей в год.
Вероятнее всего, уже в четверг футболист подпишет договор, по которому отправится в махачкалинский клуб в аренду до конца текущего сезона. Отмечается также, что в планах "Анжи" летом подписать с игроком полноценный контракт. Зарплата новобранца составит 18 млн рублей в год.
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