Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Максим Батов может перейти в "Анжи"

Полузащитник казанского "Рубина" Максим Батов продолжит карьеру в "Анжи", утверждает ФАН.

Вероятнее всего, уже в четверг футболист подпишет договор, по которому отправится в махачкалинский клуб в аренду до конца текущего сезона. Отмечается также, что в планах "Анжи" летом подписать с игроком полноценный контракт. Зарплата новобранца составит 18 млн рублей в год.
Теги: Анжи Рубин Трансферы
Сегодня, 16:43
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Анжи скупает все, что плохо лежит, по принципу "чем больше - тем лучше". Забьют заявку под завязку, а потом выяснят, что играть некем, одни какахи
Регистрация: 16.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.