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Агент: Виталия Лысцова в "Зените" не будет

Полузащитник "Бенфики" Виталий Лысцов не перейдет в питерский клуб, сообщил агент футболиста Игорь Тимофеев.

"Виталия Лысцова в "Зените" не будет, переговоры больше не ведутся. Кого не устроили условия? Без комментариев", - цитирует Тимофеева "Чемпионат.сом".

В нынешнем сезоне Лысцов на правах аренды играет за "Тонделу", в составе которой провёл шесть матчей и забил один мяч.
Теги: Лысцов Зенит
Сегодня, 17:05
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№4 Написал: скальп (Сегодня, 18:11) #
  • -1
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слишком молод для зенита,вот если бы ему 32 было,тогда пожалуйста))
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: sunsun (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Попиарился на Зените - до свидания
Регистрация: 26.07.2016
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да и не надо.Он даже в аутсайдере Португалии в состав не проходит.Это все равно что из Арсенала Тульского со скамейки игрока брать.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
усиления для Зенита-2 не будет... Лысцову еще доказывать и доказывать, пусть хотя бы полный сезон в составе клуба португальской примейры проведет
Регистрация: 16.03.2010
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