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Борис Ротенберг опроверг участие в финансировании "Локомотива

Известный российский бизнесмен Борис Ротенберг не участвует в финансировании московского "Локомотива".

"Я в финансировании "Локомотива" никак не участвую", - цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Ротенберг финансирует "Локомотив", игроком которого является его сын Борис Ротенберг-младший, и оказывает влияние на управление клубом.
Теги: Ротенберг Локомотив
Сегодня, 18:04
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