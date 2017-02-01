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"Локомотив" отменил матч с "Адмирой Ваккер"
Контрольный матч "Локомотив" - "Адмира Ваккер", который должен был пройти 2 февраля, отменён по договоренности между командами.
2 февраля у "Локомотива" будет стандартный тренировочный день. 3 февраля "железнодорожники" сыграют с "Видеотоном".
2 февраля у "Локомотива" будет стандартный тренировочный день. 3 февраля "железнодорожники" сыграют с "Видеотоном".
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