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Агент: Ломбертс точно останется в "Зените" до конца сезона

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс останется в петербургском клубе как минимум до лета. Об этом рассказал агент 31-летнего защитника сборной Бельгии Сантуш Верхулст.

"Действительно, Николас точно останется в "Зените" до конца сезона, следующий шанс уйти будет летом. Расстроен ли он? Конечно, потому что Луческу обещал его отпустить. Но сейчас уже ничего не поделаешь — Николас профессионал, будет честно отрабатывать свой контракт", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 19:07
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2
(0)
№2 Написал: art83 (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
Коля, привези им полную авоську,за то что маринуют

А при чем здесь маринуют просто предложений достойных нет в финансовом плане.
Регистрация: 17.09.2010
№1 Написал: скальп (Сегодня, 19:10) #
  • -1
  •  (1)

Коля, привези им полную авоську,за то что маринуют
Регистрация: 24.12.2016
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