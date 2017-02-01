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Владимир Стржалковский: половину зарплаты Денисову платит "Динамо"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал, кто платит зарплату Игорю Денисову, который находится в аренде в "Локомотиве".

"Половину зарплаты Денисову платит "Динамо". А вторую половину – "Локомотив", – цитирует Стржалковского "Р-Спорт".

Также Стржалковский заявил, что, по его сведениям, всю зарплату полузащитнику Алексею Ионову, находящемуся в аренде в ЦСКА, платит армейский клуб.
Теги: Денисов Ионов Динамо Локомотив ЦСКА
Сегодня, 19:33
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№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 19:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
– Можно ли говорить, что банкротство клубу в ближайшие годы не грозит? Можно, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Что касается ВТБ, то некоторые пишут, что он был спонсором. Нет, он был владельцем – это две разные вещи. Мы закрыли долги, которые были перед ВТБ, путем продажи принадлежащей клубу части инвестиционного проекта, строящегося "ВТБ Арена Парка". Это нежилые помещения и парковочные места. Все это было продано, и с помощью этого мы загасили все долги перед ВТБ, часть долгов по зарплате, другие долги. Поэтому долговая нагрузка уменьшилась более чем в два раза.
Клуб и так арендовал бы стадион. А что касается потери доли в проекте – долги надо возвращать. Это неизбежная вещь.
Регистрация: 22.01.2017
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