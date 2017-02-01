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Скончался заслуженный тренер России Валентин Гришин

1 февраля на 77-м году жизни скончался заслуженный тренер РФ Валентин Дмитриевич Гришин, под руководством которого женская молодежная сборная России выиграла Чемпионат Европы-2005.

Валентин Гришин - воспитанник ФШМ. В качестве игрока выступал за «Металлург» (Череповец) и «Локомотив» (Москва). Впоследствии перешел на тренерскую работу. В частности, возглавлял женскую футбольную команду «СиМ» (Москва), выиграв с ней серебряные медали Чемпионата СССР-1990.

В 2002-2006 годах Валентин Дмитриевич работал в структуре РФС, был старшим тренером женской молодежной сборной России, с которой добился больших успехов на международной арене. Под его руководством команда дважды добиралась до 1/4 финала молодежного Чемпионата мира (2004, 2006), становилась бронзовым призером двух Чемпионатов Европы (2004, 2006), а в 2005 году установила главное достижение в истории отечественного женского футбола – завоевала золотые медали на ЕВРО в Венгрии. В финальном матче подопечные Гришина в эффектной серии пенальти переиграли сборную Франции, а нападающая нашей команды Елена Данилова, отметившаяся рекордными девятью голами, была признана УЕФА лучшим игроком турнира.

РФС
Теги: Гришин
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 20:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Скорбим.Пусть Земля будет ему пухом.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
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