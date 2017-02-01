Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:23
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом" (9)
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом" (9)
20:13
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков
19:14
Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена (20)
Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена (20)
16:43
Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
14:59
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (4)
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (4)
Скончался заслуженный тренер России Валентин Гришин
1 февраля на 77-м году жизни скончался заслуженный тренер РФ Валентин Дмитриевич Гришин, под руководством которого женская молодежная сборная России выиграла Чемпионат Европы-2005.
Валентин Гришин - воспитанник ФШМ. В качестве игрока выступал за «Металлург» (Череповец) и «Локомотив» (Москва). Впоследствии перешел на тренерскую работу. В частности, возглавлял женскую футбольную команду «СиМ» (Москва), выиграв с ней серебряные медали Чемпионата СССР-1990.
В 2002-2006 годах Валентин Дмитриевич работал в структуре РФС, был старшим тренером женской молодежной сборной России, с которой добился больших успехов на международной арене. Под его руководством команда дважды добиралась до 1/4 финала молодежного Чемпионата мира (2004, 2006), становилась бронзовым призером двух Чемпионатов Европы (2004, 2006), а в 2005 году установила главное достижение в истории отечественного женского футбола – завоевала золотые медали на ЕВРО в Венгрии. В финальном матче подопечные Гришина в эффектной серии пенальти переиграли сборную Франции, а нападающая нашей команды Елена Данилова, отметившаяся рекордными девятью голами, была признана УЕФА лучшим игроком турнира.
РФС
Валентин Гришин - воспитанник ФШМ. В качестве игрока выступал за «Металлург» (Череповец) и «Локомотив» (Москва). Впоследствии перешел на тренерскую работу. В частности, возглавлял женскую футбольную команду «СиМ» (Москва), выиграв с ней серебряные медали Чемпионата СССР-1990.
В 2002-2006 годах Валентин Дмитриевич работал в структуре РФС, был старшим тренером женской молодежной сборной России, с которой добился больших успехов на международной арене. Под его руководством команда дважды добиралась до 1/4 финала молодежного Чемпионата мира (2004, 2006), становилась бронзовым призером двух Чемпионатов Европы (2004, 2006), а в 2005 году установила главное достижение в истории отечественного женского футбола – завоевала золотые медали на ЕВРО в Венгрии. В финальном матче подопечные Гришина в эффектной серии пенальти переиграли сборную Франции, а нападающая нашей команды Елена Данилова, отметившаяся рекордными девятью голами, была признана УЕФА лучшим игроком турнира.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.