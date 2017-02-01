Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Кирьяков: Кирьяков: довольны физической формой игроков тульского "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от контрольного матча со словенским "Марибором" (1:1).

"Результат на стадии подготовки — не главное, а главное — это качество игры и физическая форма игроков. Мы увидели, насколько наши футболисты готовы, как они двигаются, правильно ли взаимодействуют друг с другом. Играть два тайма по 60 минут — неплохой вариант дать необходимое игровое время футболистам, в которое они должны действовать с полной самоотдачей. Важно было посмотреть, выдержат ли они эти 60 минут. Мы довольны тем, в каком формате прошла игра, довольны физической формой и реализацией тех тактических моментов, над которыми мы работали", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 20:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.