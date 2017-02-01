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Сергей Кирьяков: Кирьяков: довольны физической формой игроков тульского "Арсенала"
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от контрольного матча со словенским "Марибором" (1:1).
"Результат на стадии подготовки — не главное, а главное — это качество игры и физическая форма игроков. Мы увидели, насколько наши футболисты готовы, как они двигаются, правильно ли взаимодействуют друг с другом. Играть два тайма по 60 минут — неплохой вариант дать необходимое игровое время футболистам, в которое они должны действовать с полной самоотдачей. Важно было посмотреть, выдержат ли они эти 60 минут. Мы довольны тем, в каком формате прошла игра, довольны физической формой и реализацией тех тактических моментов, над которыми мы работали", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
"Результат на стадии подготовки — не главное, а главное — это качество игры и физическая форма игроков. Мы увидели, насколько наши футболисты готовы, как они двигаются, правильно ли взаимодействуют друг с другом. Играть два тайма по 60 минут — неплохой вариант дать необходимое игровое время футболистам, в которое они должны действовать с полной самоотдачей. Важно было посмотреть, выдержат ли они эти 60 минут. Мы довольны тем, в каком формате прошла игра, довольны физической формой и реализацией тех тактических моментов, над которыми мы работали", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
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