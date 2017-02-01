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Андрей Лунев: надеюсь, кто будет лучше, тот и станет играть

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев заявил, что готов к конкуренции в своей новой команде.

"Счастлив, что оказался в "Зените". Немножко волнительно, потому что это большой вызов, часть моей мечты. Последнее время случаются одни подарки, все так стремительно и неожиданно, но вместе с тем, это одна из целей, к которой я стремился, — попасть в топ-клуб и показывать там свою состоятельность. Если хочешь расти, надо уметь конкурировать. Надеюсь, кто будет лучше, тот и станет играть", - цитирует Лунева "Матч ТВ".
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 21:11
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№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
кто лучше - вопрос вкуса, а играть будет Лодыгин
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 21:17) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший отрезок в чемпионате провел,но на мой взгляд с переходом ты поторопился или зенит поспешил...будешь лавку протирать.
Регистрация: 3.11.2016
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