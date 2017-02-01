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Зоран Тошич: хочу остаться в ЦСКА

Полузащитник Зоран Тошич заявил, что хочет остаться в московском клубе.

"Мы уже общаемся с руководством долгое время, я им предложил свои варианты, а они свои. Пока находимся на этой стадии, и ясности еще нет. Но я уже много раз говорил, что меня все устраивает в команде. Если здоровье позволит, готов остаться тут надолго, но сейчас все зависит от клуба, а не только от моего желания.

Могу ли я завершить карьеру в столичной команде? Почему бы и нет. Я уже семь лет нахожусь здесь, очень привык ко всему. Я много раз говорил, что ЦСКА для меня больше, чем клуб, но пока не знаю, что будет дальше. Всегда есть какой-то интерес от других команд, звонки, контракт-то скоро заканчивается. Но я повторюсь, что на первом месте для меня ЦСКА, а дальше посмотрим. Главное желание - остаться в армейском клубе. Мне было бы интересно поиграть в Китае, сейчас многие игроки туда уезжают. Но пока предложений оттуда не поступало, хотя я бы задумался, если бы такое случилось. Правда, сейчас в моей жизни есть только ЦСКА", - приводит слова Тошича ТАСС.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 21:30
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№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:46) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Мне было бы интересно поиграть в Китае, Но пока предложений оттуда поиграть за миллиард не поступало ))
Регистрация: 19.05.2015
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