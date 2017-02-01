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Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и Юрий Бавыкин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России
Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и Юрий Бавыкин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России по футболу, заявил старший тренер команды Евгений Бушманов.
"Вместе со мной из "Спартака-2" в молодежную сборную пришли Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и менеджер команды Юрий Бавыкин", - цитирует Бушманова "Р-Спорт".
"Вместе со мной из "Спартака-2" в молодежную сборную пришли Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и менеджер команды Юрий Бавыкин", - цитирует Бушманова "Р-Спорт".
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