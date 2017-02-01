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Жулиано: Иванович не нуждается в представлении - его знают все
Полузащитник "Зенита" Жулиано рассказал о переходе Бранислава Ивановича и матче против "Одда" (1:1).
— Вы проводите уже третью игру за неделю. Это непросто?
— Да, но не только матчи — мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно, к играм против "Андерлехта".
— Сегодня вы впервые отличились за период сборов. Какие ощущения от матча?
— Хорошая игра, сильный соперник. "Одд" выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу.
— Главное событие дня — переход Бранислава Ивановича. Что вы знаете о нем?
— Да, он не нуждается в представлении — его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы в свою очередь очень тепло его встретим.
— Вы в команде обсуждаете его переход?
— Ивановича, как я уже сказал, знают все без лишних слов. Как я уже сказал, мы обеспечим ему теплый прием, и надеемся, что он нам поможет.
ФК "Зенит"
— Вы проводите уже третью игру за неделю. Это непросто?
— Да, но не только матчи — мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно, к играм против "Андерлехта".
— Сегодня вы впервые отличились за период сборов. Какие ощущения от матча?
— Хорошая игра, сильный соперник. "Одд" выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу.
— Главное событие дня — переход Бранислава Ивановича. Что вы знаете о нем?
— Да, он не нуждается в представлении — его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы в свою очередь очень тепло его встретим.
— Вы в команде обсуждаете его переход?
— Ивановича, как я уже сказал, знают все без лишних слов. Как я уже сказал, мы обеспечим ему теплый прием, и надеемся, что он нам поможет.
ФК "Зенит"
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