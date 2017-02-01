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Василий Уткин: Новосельцев вместо того, чтобы играть в Лиге чемпионов, поехал сидеть на скамейке

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал отсутствие на текущем зимнем сборе "Зенита" нападающего Александра Кержакова и защитника Ивана Новосельцева.

"Кержаков стойко это переносит. Не поехал и Новосельцев. Я это и предполагал. Но по социальным сетям можно сказать, что Иван доволен своей жизнью. Он сыт, мне, кажется, он не готов себя гробить, как это делают спортсмены. Новосельцев вместо того, чтобы играть в Лиге чемпионов, поехал сидеть на скамейке. Это хуже, чем ехать в Китай", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Новосельцев Зенит Ростов
Вчера, 23:02
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№4 Написал: скальп (Вчера, 23:54) #
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все правильно Вася сказал
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: MIG Piter (Вчера, 23:45) #
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  •  (6)

Вася тот еще пи*дабол
теперь реалии:
1. у Новосельцева в Зените на длинной дистанции есть возможность выступать в ЛЧ почти ежегодно.
2. Ростов же(будь Вася честен, то сказал бы) в ЛЧ в следующий раз неизвестно когда выступит. А во воремя карьеры Новосельцева так и вовсе - быстрее всего, это был первый и последний раз.
3. игрок Зенита, если конечно начнет попадать в основную обойму регулярно = игрок сборной России.
4. из Ростова в сборную Россию можно попадать лишь изредка при идеальной игре и при высоких показателях команды
5. Причина №5. А возможно это и первопричина: з/п в Зените, думаю, выше раза в два.

А теперь, скажите мне, что сделал не так Новосельцев, перейдя в Зенит? Это его шанс. Получится ли? Пока тяжко. А в команду уровня Ростова всегда можно вернуться..
Так что Василий - редкое пи*доболище.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№2 Написал: Lestat Москва (Вчера, 23:20) #
  • -1
  •  (7)

Уткин вместо того, чтобы комментировать Лигу Чемпионов, ушел спать под МЛС на "Евроспорт".
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: ТИboo Владивосток (Вчера, 23:15) #
  • +2
  •  (6)
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Цитата: Надя Конова
я даже похудела на 6 кг., а вычитала об этом здесь --- http://tiny.ph/hxDF

Не туда пишешь, мы все здесь по толстушкам угораем...увесистые задницы, необъятные бёдра, смотрящие на пол сосочки...
Регистрация: 6.08.2016
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