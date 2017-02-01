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СМИ: Игорь Денисов подпишет полноценный контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Динамо" Игорь Денисов близок к подписанию полноценного контракта с "Локомотивом", сообщает "Чемпионат.сом".

Стороны пришли к соглашению, осталось уладить последние детали. Сейчас Денисов выступает за "железнодорожников" на правах бесплатной аренды.
Теги: Денисов Динамо Локомотив
Вчера, 23:16
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5
(0)
№5 Написал: скальп (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: PanoV

Глупо. Денисов - это уровень

железобетонный уровень ФНЛ
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Вчера, 23:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: PanoV
Глупо. Денисов - это уровень.

Нет там уже никакого уровня. Его кореша питерские уже с футболом завязали, а ты- уровень. Уровень самомнения и склочности, да- зашкаливает.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:48) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: PanoV
Цитата: FCD 1923
Лишь бы не сорвалось. Только бы подписал.

Глупо. Денисов - это уровень.

поживем-увидем
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: PanoV СПб (Вчера, 23:47) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: FCD 1923
Лишь бы не сорвалось. Только бы подписал.

Глупо. Денисов - это уровень.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: FCD 1923 Истра (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Лишь бы не сорвалось. Только бы подписал.
Регистрация: 19.10.2008
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