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Геннадий Орлов: видел Луиса Адриано за "Милан" - не впечатлил

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что ещё рано делать выводы о новичках "Спартака" и "Зенита".

"Кому удалось укрепиться лучше применительно к борьбе за золото? Нельзя делать выводы. Мы не знаем, кто как будет играть. У "Спартака" Самедов, например, играет на позиции правого полузащитника. Там же, где обычно играет Промес. Значит, кто-то должен будет уйти на левый фланг. Посмотрим, что из этого получится. Луиса Адриано я один раз видел в матче за "Милан". Его выпустили, он совсем не произвел впечатления. Ему там не давали играть. И как он сейчас подключится к игре "Спартака" — большой вопрос. В "Шахтере" он был хорош. Но адаптация новичков — сложный процесс. Вот, например, в "Зенит" перешел Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы", - цитирует Орлова ФАН.
Теги: Орлов Зенит Спартак
Вчера, 21:46
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12
(1)
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
нашёл чем гордиться
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: fd65 (Вчера, 23:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий, нам все понятно.., кроме игроков ЗЕНИ,ВАС никто не впечатляет, у вас даже юра Лодыгин на голову выше Акинфеева....
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Канада (Вчера, 22:47) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Моллов взял псевдоним в честь нового кумира..
Но не того
Орлов: Молло — это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу
..Какого-то другого малло! bowtie
Регистрация: 6.12.2016
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:46) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Todd
Слышал пару раз Орлова, не впечатлил.

grinning
++
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: mitin1 Россия (Вчера, 22:18) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Надеемся, что весной впечатлит. Гене положено сомневаться!)))
Регистрация: 18.04.2009
№7 Написал: Todd (Вчера, 22:13) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Слышал пару раз Орлова, не впечатлил.


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Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№6 Написал: Канада (Вчера, 22:12) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Орлов: видел Молло за "Крылья" - не впечатлил .. секонд хэнд+ голубая устрица
Регистрация: 6.12.2016
№5 Написал: vvSpartak (Вчера, 21:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
видел один матч...


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 21:51) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Хитрый Лис
стучат, стучат копыта...
мясо-в боооооооой!


Чему ты радуешься, Василий? Вам бы плакать, что цыган назначил спартаковца вашим капитаном.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 21:51) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ну ты-то Гена великий спец.
Поделись лучше мнением о Молло...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Вчера, 21:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Так Молло вроде тоже не той системы?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 21:47) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
стучат, стучат копыта...
мясо-в боооооооой!
Регистрация: 19.03.2010
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