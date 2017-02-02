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Шамиль Асильдаров в третий раз вернулся в "Анжи"

Нападающий Шамиль Асильдаров перешел в "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. Контракт подписан сроком на один год.

Асильдаров стал игроком махачкалинского клуба уже в третий раз (в 2008 и в 2014/15 годах).

В общей сложности нападающий сыграл в составе "Анжи" 53 матча и забил 15 голов.
Теги: Анжи
Вчера, 22:03
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