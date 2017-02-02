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Дмитрий Сенников: Миранчук подходит под игру "Спартака", но не уверен, что он там будет играть

Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников отметил, что на месте полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука остался бы в нынешней команде.

"Алексей Миранчук очень талантливый, ему есть куда прогрессировать. Слухи мешают ему сосредоточиться на своей игре. В начале чемпионате России он показывал хороший футбол, но не мог забить, только под конец сделал это в одном из матчей. На месте Миранчука я бы остался в "Локомотиве", у него здесь есть игровая практика. Он подходит под игру "Спартака", но я не уверен, что он там будет играть в основном составе. Переходить в другую команду, чтобы сидеть, я не вижу смысла", – цитирует Сенникова "Спорт FM".
Теги: Сенников Миранчук Локомотив Спартак
Вчера, 22:14
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№1 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Вчера, 22:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Спартаке нынешнем придётся пахать, пахать и пахать, не взирая на "звездочку" и амбиции. "Братуха" работает как пчёлка, а Миранчук ему пока не ровня. Хотя бог талантом не обделил.
Регистрация: 18.02.2012
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