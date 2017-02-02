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Сергей Семак: Черчесов и Бердыев больше меня заслуживали работать со сборной России

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал, что чувствовал, когда его кандидатура обсуждалась на роль наставника "Зенита" и сборной России.

"Я прекрасно понимал позицию "Зенита". Клубу нужен был опытный специалист, прошедший определённый путь, и руководители этого не скрывали. Здесь всё заведомо было ясно и понятно. В сборной в большей степени присутствует эффект менеджера: собрать нужных людей, подобрать определённую тактику… Конечно, волнение есть всегда, когда начинаешь какое-то дело. Но оно уходит, как только погружаешься в работу. Времени нервничать не остаётся.

Вариант со сборной обсуждался конкретно. Разумеется, я размышлял, как это будет, с чего начинать. Какое-то представление имел, пускай даже поверхностное. В "Зените" вопрос так не стоял. Я планировал начать самостоятельную работу по окончании этого сезона, но хорошее предложение поступило раньше, и я с удовольствием его принял.

Огорчил ли выбор РФС? Абсолютно не огорчил. Любой выбор имеет право на жизнь, а этот выбор – справедливый. Человек сначала должен доказать право работать с национальной командой. В противном случае люди, назначающие тренера, сильно рискуют. Курбан Бекиевич и Станислав Саламович прошли большой путь и, безусловно, заслуживали этой должности больше меня", - цитирует Семака "Чемпионат.сом".
Теги: Семак Черчесов Бердыев Сборная России
Вчера, 22:24
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(2)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:48) #
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  •  (1)

Разговоры о твоём назначении главным тренером сборной России похоже на плохую пародию о Российском футболе,первые полгода в УФЕ всё поставит на свои места.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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