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Сергей Брызгалов и Магомед-Эми Джабраилов ушли из "Терека"

Грозненский "Терек" расторг контракты по взаимному согласию сторон с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Магомедом-Эми Джабраиловым.

"Желаем футболистам удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни!" - говорится в сообщении на официальном сайте "Терека".
Теги: Брызгалов Терек
Вчера, 22:31
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