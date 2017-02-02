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Сергей Шавло: Миранчук? Если у игрока нет мозгов, то клуб тут бессилен

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал будущее полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить, что ему важнее, – играть в футбол или меркантильные интересы его окружения, то клуб тут бессилен. Если футболист выберет более выгодный контракт, это не значит, что он будет прогрессировать, я сейчас не имею в виду Алексея Миранчука. Молодым нужно понять, что прогрессировать они могут только в сильной команде, где им дадут игровую практику.

Люди, которые стоят за игроком, наносят ему большой вред. Они просят при заключении контракта серьёзные деньги и при каждом новом подписании. Клубы просто не могут удовлетворить их запросы, или даже принципиально не хотят. У нас была похожая ситуация с Александром Павленко. Он был талантливым игроком, но нигде так и не заиграл. Станислав Черчесов стал ставить его в основной состав, доверять ему, и началась история с переподписанием контракта. Агенты заломили сумму. Черчесов говорил Павленко, что ему нужно думать своей головой, а тот решил, что агенты за него уже подумали. Где сейчас Павленко? Нигде! Он тогда начал бегать по командам и не использовал свой потенциал. Надеюсь, Миранчука не постигнет та же участь, ведь он очень талантливый парень", - цитирует Шавло "Чемпионат.сом".
Теги: Шавло Миранчук Локомотив
Вчера, 23:24
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№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Если у игрока нет мозгов и он не может сам сообразить
Независимо от пристрастий, кто такой Шавло, что-бы публично оскорблять человека...
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:40) #
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Всё вроде бы правильно сказал,вот только пример с Павленко...в какие команды он бегал за более выгодным контрактом? Просто у парня физиология такая не может он играть в мужской футбол,приучили играть только на чистых мячах-просто не Мужик.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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