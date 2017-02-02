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Анатолий Бышовец: для "Локомотива" уход Миранчука будет потерей
Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука из команды скажется на клубе, потому что он фактически был игроком основного состава.
"Я думаю, для "Локомотива" уход Алексея будет потерей, потому что он воспитан в этой команде. Жаль, конечно, что так получилось, потому что воспитанники всегда стараются играть за родную команду, у них много болельщиков, и это очень важно. Уход Алексея говорит о том, что его что-то не устраивает. Но есть клубы, в которых он может совершенствоваться. В таких случаях многое зависит от тренера. То, что Алексей талантливый парень, нет сомнений и его уход, конечно, скажется на "Локомотиве", потому что он фактически уже был игроком основного состава. В команде на него рассчитывали, но все это тянется уже практически год. Единственное, что меня может смущать в этой ситуации, когда речь идет только о деньгах. Хотя для профессионального игрока это не последнее дело. Можно посмотреть, что твориться вокруг Китая. А что касается "Локомотива", мы видим, что на трансферном рынке достаточно большой выбор футболистов и железнодорожники рассматривают довольно много вариантов", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
"Я думаю, для "Локомотива" уход Алексея будет потерей, потому что он воспитан в этой команде. Жаль, конечно, что так получилось, потому что воспитанники всегда стараются играть за родную команду, у них много болельщиков, и это очень важно. Уход Алексея говорит о том, что его что-то не устраивает. Но есть клубы, в которых он может совершенствоваться. В таких случаях многое зависит от тренера. То, что Алексей талантливый парень, нет сомнений и его уход, конечно, скажется на "Локомотиве", потому что он фактически уже был игроком основного состава. В команде на него рассчитывали, но все это тянется уже практически год. Единственное, что меня может смущать в этой ситуации, когда речь идет только о деньгах. Хотя для профессионального игрока это не последнее дело. Можно посмотреть, что твориться вокруг Китая. А что касается "Локомотива", мы видим, что на трансферном рынке достаточно большой выбор футболистов и железнодорожники рассматривают довольно много вариантов", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
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