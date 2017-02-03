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Михаил Лохов: покупка игроков в таком количестве в "Зенит" меня смущает

Бывший защитник и тренер "Зенита" Михаил Лохов рассказал о трансферной политике питерской команды этой зимой.

"Покупка игроков в таком количестве в "Зенит" меня смущает. У Луческу, видимо, карт-бланш, все его прихоти выполняются. Я не представляю, как он будет оправдываться перед некоторыми из них, и объяснять, почему они сидят на лавке. Всех ведь в состав не поставишь. То, что Молло не включили в итоговую заявку на Лигу Европы, меня немного удивило. Сейчас будет какая-то сумасшедшая конкуренция, особенно в средней линии. Луневу вероятно не хватило времени, чтобы убедить Луческу в своей нужности. Но в чемпионате России он может получить шанс. А Иванович – хорошее усиление, с европейцами Луческу всегда находит общий язык, дает им возможность подзаработать. А к россиянам у него специфическое отношение – посидят, посмотрят, подождут", - цитирует Лохова "Спорт день за днем".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 16:39
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№1 Написал: den989 (Сегодня, 16:52) #
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Газпрому по херу что вас смущает.Срать они хотели на всех болел и на их мнение.А болелы хавают это дерьмо
Регистрация: 3.02.2017
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