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Виталий Мутко: в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем

Российский футбольный союз не будет проводить искусственную натурализацию игроков в погоне за результатом, заявил президент РФС Виталий Мутко.

"Относительно натурализации очень много дискуссий. Никакой искусственной натурализации ни в одном виде спорта в России не будет. Но мы открытая демократическая страна, однако специально бегать по миру и искать игроков на какую-то позицию мы не будем.

Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если он по каким-то критериям подойдет сборной, и тренер его вызовет, то конечно мы не будем отказываться. Но в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 16:46
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№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
она его и не даст
профан


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:50) #
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online

Неужели Нойштедтер тебя чему-то научил?))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Да, да, Виталя, Нойштедтер яркий пример "рациональной" натурализации.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 16:47) #
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  •  (3)
online

а как же американец, который принёс нам 2 золота или кореец?
Регистрация: 8.01.2017
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