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Виталий Мутко: в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем
Российский футбольный союз не будет проводить искусственную натурализацию игроков в погоне за результатом, заявил президент РФС Виталий Мутко.
"Относительно натурализации очень много дискуссий. Никакой искусственной натурализации ни в одном виде спорта в России не будет. Но мы открытая демократическая страна, однако специально бегать по миру и искать игроков на какую-то позицию мы не будем.
Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если он по каким-то критериям подойдет сборной, и тренер его вызовет, то конечно мы не будем отказываться. Но в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем", - цитирует Мутко ТАСС.
"Относительно натурализации очень много дискуссий. Никакой искусственной натурализации ни в одном виде спорта в России не будет. Но мы открытая демократическая страна, однако специально бегать по миру и искать игроков на какую-то позицию мы не будем.
Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если он по каким-то критериям подойдет сборной, и тренер его вызовет, то конечно мы не будем отказываться. Но в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем", - цитирует Мутко ТАСС.
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