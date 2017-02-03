Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" впервые подписал контракт с киберфутболистом

3 февраля "Краснодар" заключил соглашение с 19-летним киберфутболистом Андреем Конновым сроком на 1 год, сообщает официальный сайт команды.

Киберспортсмен выступит за краснодарский клуб на первом официальном турнире "Кубок РФПЛ по киберфутболу" по игре FIFA 17. Соревнование, в котором примут участие 16 игроков из клубов Премьер-Лиги, пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. Кроме этого, Андрей Коннов будет представлять "горожан" на всех подобных турнирах, проводимых под эгидой РФПЛ.
Теги: Краснодар
Сегодня, 17:33
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Цитата: сектант
с 2008 неоднократно выходил в высшию лигу и побеждал там))))уверен смог бы дать бой этому парнишке)))

я тебя расстрою
в высшей лиге фифа играют десятки тысяч
а вот киберспортсменов единицы ) и они выносят вперед ногами представителей высшей лиги в 95 случаях из 100 ))

Нет там десятков тысяч,этому парнишке 19 мне 31 я с 14 лет надрачиваюсь на фифе,онлайн больше 15000 матчей)),яне понтуюсь,но знаю что играю очень очень круто,знаю почти все финты,и удары...вообщем было бы интересно с поиграть со столь сильным соперником.

Цитата: MIG
Цитата: сектант
с 2008 неоднократно выходил в высшию лигу и побеждал там))))уверен смог бы дать бой этому парнишке)))

я тебя расстрою
в высшей лиге фифа играют десятки тысяч
а вот киберспортсменов единицы ) и они выносят вперед ногами представителей высшей лиги в 95 случаях из 100 ))

В фифе 10 лиг в 10 больше 2500000 тыщ было в вышке около 2000-3000
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: сектант
с 2008 неоднократно выходил в высшию лигу и побеждал там))))уверен смог бы дать бой этому парнишке)))

я тебя расстрою
в высшей лиге фифа играют десятки тысяч
а вот киберспортсменов единицы ) и они выносят вперед ногами представителей высшей лиги в 95 случаях из 100 ))


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Как они их находят? Я бы их всех уиграл)

Легко можем сразиться,только в 14 если есть желание)(
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Как они их находят? Я бы их всех уиграл)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Я в серию Fifa играю с конца 90х когда они еще на PS были,в онлайн начиная года с 2008 неоднократно выходил в высшию лигу и побеждал там))))уверен смог бы дать бой этому парнишке)))
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Amirovich (Сегодня, 17:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Зенит победит. Наш кибер круче всех.

я такой =)))))))))))
Регистрация: 28.02.2015
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:48) #
  • -3
  •  (3)

Зенит победит. Наш кибер круче всех.
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.