Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:57
Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
"Краснодар" впервые подписал контракт с киберфутболистом
3 февраля "Краснодар" заключил соглашение с 19-летним киберфутболистом Андреем Конновым сроком на 1 год, сообщает официальный сайт команды.
Киберспортсмен выступит за краснодарский клуб на первом официальном турнире "Кубок РФПЛ по киберфутболу" по игре FIFA 17. Соревнование, в котором примут участие 16 игроков из клубов Премьер-Лиги, пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. Кроме этого, Андрей Коннов будет представлять "горожан" на всех подобных турнирах, проводимых под эгидой РФПЛ.
Киберспортсмен выступит за краснодарский клуб на первом официальном турнире "Кубок РФПЛ по киберфутболу" по игре FIFA 17. Соревнование, в котором примут участие 16 игроков из клубов Премьер-Лиги, пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. Кроме этого, Андрей Коннов будет представлять "горожан" на всех подобных турнирах, проводимых под эгидой РФПЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.