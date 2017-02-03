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Василий Столыпин: трансферная кампания "Оренбурга" завершена

Основная трансферная кампания "Оренбурга" завершена, но может быть еще одно приобретение, заявил президент оренбуржцев Василий Столыпин.

"В основном, зимняя трансферная кампания окончена. Возможно, что кто-то еще появится, но буквально одна кандидатура, и то это не окончательно. По крайней мере, еще работаем над комплектацией состава, не до конца с этим определились. Раз мы их подписали - значит, довольны этими футболистами. Мы очень взвешенно подходим к каждой кандидатуре. Во всех, кого подписываем, мы уверены. Уверены, что они помогут команде. Я думаю, они достойные игроки - и Дюриш был в национальной сборной Словакии, и Бордачев в национальной сборной Белоруссии. Надеемся, что они помогут справиться с задачей на этот сезон", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
Теги: Столыпин Оренбург
Сегодня, 18:23
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№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну, дай бог..Успехов Евдокимову и его команде
Регистрация: 31.10.2013
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