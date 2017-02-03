Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:57
Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
Василий Столыпин: трансферная кампания "Оренбурга" завершена
Основная трансферная кампания "Оренбурга" завершена, но может быть еще одно приобретение, заявил президент оренбуржцев Василий Столыпин.
"В основном, зимняя трансферная кампания окончена. Возможно, что кто-то еще появится, но буквально одна кандидатура, и то это не окончательно. По крайней мере, еще работаем над комплектацией состава, не до конца с этим определились. Раз мы их подписали - значит, довольны этими футболистами. Мы очень взвешенно подходим к каждой кандидатуре. Во всех, кого подписываем, мы уверены. Уверены, что они помогут команде. Я думаю, они достойные игроки - и Дюриш был в национальной сборной Словакии, и Бордачев в национальной сборной Белоруссии. Надеемся, что они помогут справиться с задачей на этот сезон", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
"В основном, зимняя трансферная кампания окончена. Возможно, что кто-то еще появится, но буквально одна кандидатура, и то это не окончательно. По крайней мере, еще работаем над комплектацией состава, не до конца с этим определились. Раз мы их подписали - значит, довольны этими футболистами. Мы очень взвешенно подходим к каждой кандидатуре. Во всех, кого подписываем, мы уверены. Уверены, что они помогут команде. Я думаю, они достойные игроки - и Дюриш был в национальной сборной Словакии, и Бордачев в национальной сборной Белоруссии. Надеемся, что они помогут справиться с задачей на этот сезон", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.