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Анзор Кавазашвили: капитанство Дзюбы в "Зените" - еще одна пощечина "Спартаку"

Бывший вратарь "Зенита" и "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Артёма Дзюбы капитаном "Зенита".

"Это выражение огромного уважения к футболисту как к личности и лидеру команды. А что, вы хотели бы, чтобы капитаном назначили иностранного футболиста? Я счастлив, что наш ведущий футболист, лучший центральный форвард в чемпионате будет капитаном команды, это здорово!

Любить или не любить – философский вопрос. Любой человек имеет право на самоопределение. Дзюба – талантливый футболист, которого в "Спартаке" не ценили, не ставили в основной состав, сдавали в аренду. Человек потерял несколько лет из-за того, что его заслуги не оценили. Наконец-то он себя нашёл в "Зените". И вдруг мы вспомнили: оказывается, Дзюба – великий российский футболист, чем же ещё его отметить?

Давайте сделаем его опять спартаковцем! Он и так душой и телом спартаковец, он любит этот клуб, потому что он просто вырос в “Спартаке”. Дзюба сейчас в "Зените" играет и становится капитаном – это ещё одна пощёчина спартаковским тренерам, которые от него избавились", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
Теги: Кавазашвили Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 18:37
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№25 Написал: AnK. (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ловчев,Рейнгольд,Симонян и ещё один "болтун от футбола" Кавазашвили. Совсем "зазвездили" Дзюбу. Его класс игры все видели на ЧЕ-2016.
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что правда то правда)
Регистрация: 12.08.2009
№23 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ваганыч
Цитата: stepanmlc
что на все это скажет вираж? или это тоже проглотят?)

ну с глотательным инстинктом у них всё в порядке...

- сказал ВагИныч...
Регистрация: 12.08.2012
№22 Написал: tuner (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Следующий шаг - капитанство в сборной, но это уже поджопник всем!
Регистрация: 29.08.2015
№21 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько читал мнений, то КБ либо покуй на это, либо глумятся над этой ситуацией.
Пора анзору войти членом в очередную бесполезную организацию


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№20 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:24) #
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online

все правильно сказал.
Кто виноват, что для того чтобы Артём играл и забивал его надо было выживать в другие команды?
Дзюбу ненавидят за то, что он не захотел остаток карьеры сидеть на скамейке в говне попутно целуя ромбик.
Теперь он регулярно играет и забивает, спартачей не троллит, но за то в ответ получает кучу дерьма со стороны болел "родной команды".


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№19 Написал: Ваганыч (Сегодня, 19:24) #
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online

Цитата: stepanmlc
что на все это скажет вираж? или это тоже проглотят?)

ну с глотательным инстинктом у них всё в порядке...


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Какой бред.... Это пощёчина болельщикам Зенита, а не Спартаку.
В Спартаке никто не жалеет, что это чучело сбежало в Питер.
Даже наоборот, радуются.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: papapa (Сегодня, 19:09) #
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Цитата: stepanmlc
что на все это скажет вираж? или это тоже проглотят?)

Вираж создан, что бы глотать то, что ему скинут с барского плеча а болелы рады - это главное
Регистрация: 2.02.2017
№16 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж . Читаешь такую ахинею и диву даёшься , чем человек думает . Ну задали бы ему ещё один вопрос - " в чём , конкретно , плевок " ? Ответил бы он ? Вряд ли .Спартаку плохо без " игрочишки " ? Отнюдь нет . Капитанит он в Зените ? Да пожалуйста . А теперь другой вопрос - а это не пощёчина Виражу и тем болельщикам , которые были категорически против его прихода ? А не пощёчина это Дани , Ломбертсу , Кришито , кто там ещё из " аборигенов " ? Вообщем , как то стыдно и грустно за хорошего в прошлом футболиста , думать сначала надо , а не говорить .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№15 Написал: papapa (Сегодня, 19:07) #
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Цитата: nami-sv
эта пощёчина зениту

Надо ещё 21 такую пощёчину - и ЛЧ наша
Регистрация: 2.02.2017
№14 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
что на все это скажет вираж? или это тоже проглотят?)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№13 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прежде всего эта пощёчина зениту.Да и назначил его цыган,а не выбрала команда.Он нас ещё порадует и не однажды.
Регистрация: 9.08.2015
№12 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Никчемная игра за сборную таких футбольных выродков как Дзюба - это настоящий позор для всей футбольной России!
А кое кому пора в хоспис....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:56) #
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online

пощёчина спартаку не юродивое капитанство дзюбы, а неожиданный анзорский трёп, неужели и ему газ налил стакан no_mouth
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Meatloaf (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только почему-то все думают наоборот, кроме Анзора и Селюка
Регистрация: 3.07.2016
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
капитанство баобаба дзюбы в зените, говорит лишь о скудности качественных игроков в зените,понятное дело что на фоне Цалагова и Юсупова, Дзюба кажется кудесником мяча))
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (8)

Ну да, лучший нападающий, как же ... че ж этот Дзюба был полным нулем на Евро?Буратино он как был, так им и останется.
Регистрация: 3.04.2013
№7 Написал: kurbath тула (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
АНЗОР КАВАЗАШВИЛИ: КАПИТАНСТВО ДЗЮБЫ В "ЗЕНИТЕ" - ЕЩЕ ОДНА ПОЩЕЧИНА "СПАРТАКУ"
Кули кто спорит-Дзюба капитан,пощечина Спартаку
Луческу тренер-пощечина цыганам
Молло игрок-пощечина питерастам Питера
Очень интересная команда
Регистрация: 20.11.2015
№6 Написал: N-52 (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пощечина не пощечина... Но ход дальновидный.
Регистрация: 13.08.2012
№5 Написал: МВИ (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (1)

Интересно, а когда Кавазашвили в Зените играл?
Регистрация: 13.09.2006
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
великий футболист? :)))
заслуги не оценили? это какие у него заслуги?...
Анзор впал в маразм. Иного объяснения этому бреду не вижу.
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Анзор Кавазашвили: капитанство Дзюбы в "Зените" - еще одна пощечина "Спартаку"

Дядя Анзор,ну какая же это пощёчина?! Слишком много внимания этой противоречивой персоне! Спартаку просто ПОХ,дядя Анзор!
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: vlees (Сегодня, 18:41) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
великий российский футболист

laughing ок,в состав его не ставили потому что он был тупо слабее всех нападающих которые были в Спартаке,Веллитон,Эменике,Ари
,в зените он бы проиграл конкуренцию Рондону если бы не лимит.
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бред.
Регистрация: 1.12.2014
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