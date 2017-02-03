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Анзор Кавазашвили: капитанство Дзюбы в "Зените" - еще одна пощечина "Спартаку"
Бывший вратарь "Зенита" и "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Артёма Дзюбы капитаном "Зенита".
"Это выражение огромного уважения к футболисту как к личности и лидеру команды. А что, вы хотели бы, чтобы капитаном назначили иностранного футболиста? Я счастлив, что наш ведущий футболист, лучший центральный форвард в чемпионате будет капитаном команды, это здорово!
Любить или не любить – философский вопрос. Любой человек имеет право на самоопределение. Дзюба – талантливый футболист, которого в "Спартаке" не ценили, не ставили в основной состав, сдавали в аренду. Человек потерял несколько лет из-за того, что его заслуги не оценили. Наконец-то он себя нашёл в "Зените". И вдруг мы вспомнили: оказывается, Дзюба – великий российский футболист, чем же ещё его отметить?
Давайте сделаем его опять спартаковцем! Он и так душой и телом спартаковец, он любит этот клуб, потому что он просто вырос в “Спартаке”. Дзюба сейчас в "Зените" играет и становится капитаном – это ещё одна пощёчина спартаковским тренерам, которые от него избавились", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
"Это выражение огромного уважения к футболисту как к личности и лидеру команды. А что, вы хотели бы, чтобы капитаном назначили иностранного футболиста? Я счастлив, что наш ведущий футболист, лучший центральный форвард в чемпионате будет капитаном команды, это здорово!
Любить или не любить – философский вопрос. Любой человек имеет право на самоопределение. Дзюба – талантливый футболист, которого в "Спартаке" не ценили, не ставили в основной состав, сдавали в аренду. Человек потерял несколько лет из-за того, что его заслуги не оценили. Наконец-то он себя нашёл в "Зените". И вдруг мы вспомнили: оказывается, Дзюба – великий российский футболист, чем же ещё его отметить?
Давайте сделаем его опять спартаковцем! Он и так душой и телом спартаковец, он любит этот клуб, потому что он просто вырос в “Спартаке”. Дзюба сейчас в "Зените" играет и становится капитаном – это ещё одна пощёчина спартаковским тренерам, которые от него избавились", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
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