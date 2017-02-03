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Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
Валерий Карпин: считаю Паршивлюка суперпрофессионалом, он на одной ступеньке с Онопко
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что считает экс-защитника красно-белых Сергея Паршивлюка суперпрофессионалом.
"Если сказать суперпрофессионал – чьё лицо сразу всплывает? Из "Спартака" – Паршивлюк. Это навскидку. Если подальше заглянуть – Онопко. С точки зрения профессионализма Онопко и Паршивлюк на одной ступеньке. Что помешало Паршивлюку? Помимо травм ещё есть психология, например. Бойцовские качества. Паршивлюк не такой агрессивный для защитника, как хотелось бы", - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
"Если сказать суперпрофессионал – чьё лицо сразу всплывает? Из "Спартака" – Паршивлюк. Это навскидку. Если подальше заглянуть – Онопко. С точки зрения профессионализма Онопко и Паршивлюк на одной ступеньке. Что помешало Паршивлюку? Помимо травм ещё есть психология, например. Бойцовские качества. Паршивлюк не такой агрессивный для защитника, как хотелось бы", - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
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