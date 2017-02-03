Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин: считаю Паршивлюка суперпрофессионалом, он на одной ступеньке с Онопко

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что считает экс-защитника красно-белых Сергея Паршивлюка суперпрофессионалом.

"Если сказать суперпрофессионал – чьё лицо сразу всплывает? Из "Спартака" – Паршивлюк. Это навскидку. Если подальше заглянуть – Онопко. С точки зрения профессионализма Онопко и Паршивлюк на одной ступеньке. Что помешало Паршивлюку? Помимо травм ещё есть психология, например. Бойцовские качества. Паршивлюк не такой агрессивный для защитника, как хотелось бы", - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Теги: Карпин Паршивлюк Онопко ЦСКА
Сегодня, 18:41
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Паршивлюк - отличный парень , с прекрасными данными и работоспособностью . Слежу за ним с его самого раннего возраста , Спартач - " до мозга кровей " . Но . Ну не потянул Сергей , остановился на одном уровне , перестал " расти " и всё . Ещё тяжелые травмы усугубили . Мне очень жаль , я очень надеялся , что он вскоре станет лидером и капитаном Спартака на долгие годы , увы . Футбол жесток . Может , он ещё вернётся ,очень бы этого хотелось , удачи ему .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.