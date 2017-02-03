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Ахмед Айдамиров: трансферная кампания "Терека" ещё не закончена

Вице-президент и генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров заявил, что трансферная кампания клуба не окончена, могут быть еще приобретения.

"Несмотря на небольшое количество трансферов в это окно, все возможно. Трансферная кампания еще не закончена. Могут быть дополнительные приобретения, мы над этим работаем, но больше рассказать пока не могу", - цитирует Айдамирова "Р-Спорт".
Теги: Терек
Сегодня, 19:12
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