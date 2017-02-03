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"Зенит" - "Спарта": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Спарты" на товарищеский матч в Испании.

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.

"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Нестор, Ваха, Чермак, Дочкал, Конате, Юлиш.
Сегодня, 19:16
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(1)
№4 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно будет посмотреть на Эрнани.
Регистрация: 15.06.2016
№3 Написал: vlees (Сегодня, 19:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Состав у зенита боевой,интересно посмотреть)))пойду рейтинг просмотров подниму smirk

Думаешь стоит?Я думаю с этим прекрасно справится вся 15 миллионная армия зенита,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Спарта соперник Ростова. Надо глянуть, как они. Ну и как Зенит с ними справятся.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Состав у зенита боевой,интересно посмотреть)))пойду рейтинг просмотров подниму smirk
Регистрация: 3.11.2016
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