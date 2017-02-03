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11:57
Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
"Зенит" - "Спарта": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Спарты" на товарищеский матч в Испании.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.
"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Нестор, Ваха, Чермак, Дочкал, Конате, Юлиш.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.
"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Нестор, Ваха, Чермак, Дочкал, Конате, Юлиш.
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