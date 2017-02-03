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Алексей Миранчук может перейти в "Спартак" на правах аренды до конца сезона

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может перейти в "Спартак" на правах аренды до конца 2017 года с последующим подписанием полноценного контракта, сообщает "Советский спорт".

"Этот вариант будет одним из самых безболезненных для футболиста. Он получит игровую практику перед чемпионатом мира 2018 года, на который мечтает поехать со сборной России. "Локомотив" сможет сэкономить на зарплате игрока, который не будет выходить на поле, и заработать на компенсации за аренду футболиста.

Также Алексей останется в Москве – это самый приемлемый ход событий", – рассказал источник, близкий к игроку.

Если по окончании аренды Миранчук подпишет контракт со "Спартаком", "Локомотив" получит причитающиеся ему по регламенту РФС 1,4 миллиона евро в качестве компенсации за переход молодого воспитанника в клуб РФПЛ.
Теги: Миранчук Спартак Локомотив
Сегодня, 19:25
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Данунах.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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