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Александр Коре покинул расположение "Локомотива"

Французский футболист Александр Коре покинул расположение "Локомотива", его просмотр завершен, сообщили в пресс-службе московского клуба.

"Просмотр завершен, он покинул расположение "Локомотива", - сказали ТАСС в пресс-службе.
Теги: Локомотив
Сегодня, 20:07
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(3)
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:16) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
гений футбола не подошел Локомотиву, наверно слишком хорош
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Селюк загубил карьеру футболиста, сейчас еще и Прудникова отправят восвояси
Регистрация: 16.09.2010
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