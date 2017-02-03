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Агент Миранчука: впервые слышу об интересе "Спартака"

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что информация о переходе его клиента в московский "Спартак" не соответствует действительности.

"Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники", - цитирует Шпинева ТАСС.
Теги: Миранчук Локомотив Спартак
Сегодня, 20:10
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гонит!
Регистрация: 2.02.2017
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