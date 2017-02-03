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Алибек Алиев имеет два конкретных предложения от других команд

Форвард ЦСКА Алибек Алиев имеет два конкретных предложения от других команд, но пока полузащитник восстанавливается от травмы, сообщил спортивный директор столичной команды Олег Яровинский.

"Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем", - цитирует Яровинского ТАСС.
Теги: ЦСКА Яровинский
Сегодня, 20:44
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№1 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 21:15) #
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Форвард ЦСКА Алибек Алиев имеет два конкретных предложения от других команд, но пока полузащитник восстанавливается от травмы и будет играть защитника в дубле, когда же он окончательно восстановится, в клубе будут думать о будущем этого перспективного вратаря.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
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