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Алибек Алиев имеет два конкретных предложения от других команд
Форвард ЦСКА Алибек Алиев имеет два конкретных предложения от других команд, но пока полузащитник восстанавливается от травмы, сообщил спортивный директор столичной команды Олег Яровинский.
"Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем", - цитирует Яровинского ТАСС.
"Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем", - цитирует Яровинского ТАСС.
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