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Олег Яровинский: ЦСКА давно пришёл к потолку зарплат для молодых футболистов

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что в клубе введен потолок зарплат для молодых футболистов.

"Нужно ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов? А в ЦСКА такая практика для молодёжи существует. Есть определённая шкала, исходя из которой мы и работаем. Не готов раскрывать все секреты, но у нас есть чёткая система, по которой понятно, как, выступая за основной состав, человек начинает зарабатывать больше и больше денег.

Потолок зарплат для молодёжи считаю довольно разумным решением. Мы к этому пришли достаточно давно", — цитирует Яровинского "Спорт-Экспресс".
Теги: Яровинский ЦСКА
Сегодня, 21:21
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
так, юные солдатики, все марш в Зенит - у нас потолка з\п нет
Регистрация: 16.03.2010
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