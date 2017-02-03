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Олег Яровинский: ЦСКА давно пришёл к потолку зарплат для молодых футболистов
Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что в клубе введен потолок зарплат для молодых футболистов.
"Нужно ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов? А в ЦСКА такая практика для молодёжи существует. Есть определённая шкала, исходя из которой мы и работаем. Не готов раскрывать все секреты, но у нас есть чёткая система, по которой понятно, как, выступая за основной состав, человек начинает зарабатывать больше и больше денег.
Потолок зарплат для молодёжи считаю довольно разумным решением. Мы к этому пришли достаточно давно", — цитирует Яровинского "Спорт-Экспресс".
"Нужно ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов? А в ЦСКА такая практика для молодёжи существует. Есть определённая шкала, исходя из которой мы и работаем. Не готов раскрывать все секреты, но у нас есть чёткая система, по которой понятно, как, выступая за основной состав, человек начинает зарабатывать больше и больше денег.
Потолок зарплат для молодёжи считаю довольно разумным решением. Мы к этому пришли достаточно давно", — цитирует Яровинского "Спорт-Экспресс".
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