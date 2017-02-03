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Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Александр Панов: было бы правильно назначить капитаном "Зенита" Данни
Бывший игрок "Зенита" Александр Панов прокомментировал назначение капитаном питерской команды форварда Артема Дзюбы.
"Это выбор команды, голосование игроков. Если это был выбор тренера, то другой разговор. При выборе капитана учитывается не только его игра на поле, но и влияние вне его. Конечно, важно, что капитаном стал русскоязычный футболист. Было бы правильно назначить капитаном Данни. Не знаю, почему именно Дзюба им стал. Артем никогда не был капитаном. Достоин ли Дзюба капитаном – вопрос открытый. А Данни любят, ценят уже давно. Было бы правильно, если именно португалец стал капитаном. Он представляет прошлую эпоху команды с ее значимыми успехами. Надеюсь, Дзюба достойно пронесет бремя капитанства", - цитирует Панова "Спорт FM".
"Это выбор команды, голосование игроков. Если это был выбор тренера, то другой разговор. При выборе капитана учитывается не только его игра на поле, но и влияние вне его. Конечно, важно, что капитаном стал русскоязычный футболист. Было бы правильно назначить капитаном Данни. Не знаю, почему именно Дзюба им стал. Артем никогда не был капитаном. Достоин ли Дзюба капитаном – вопрос открытый. А Данни любят, ценят уже давно. Было бы правильно, если именно португалец стал капитаном. Он представляет прошлую эпоху команды с ее значимыми успехами. Надеюсь, Дзюба достойно пронесет бремя капитанства", - цитирует Панова "Спорт FM".
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