Георгий Чантурия: когда я вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем я был раньше

Полузащитник "Урал" Георгий Чантурия рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.- Мое восстановление проходит очень хорошо, даже доктор и физиотерапевт сказали, что спустя восемь недель после операции колено стабильно, так что я уже могу бегать и выполнять некоторые сложные упражнения с весом. Каждый день провожу по 6-7 часов в тренажерном зале, потому что я хочу вернуться быстрее, чем ожидалось.- Нога в порядке и болевых ощущений больше нет.- Я присоединюсь к команде только тогда, когда на 100% буду готов, и я не хочу рисковать, потому что чувствую ответственность перед болельщиками, ведь я должен забивать голы для них!- Настолько тяжело, что я не могу выразить словами, каково это жить без мяча и футбольного поля. Моя семья и друзья очень помогают мне пройти через это. Я живу с верой в бога, и с верой в то, что очень скоро все будет лучше, чем было раньше.- Когда я получил травму, то не ожидал, что мне понадобится операция, и нужно будет восстанавливаться 6-7 месяцев. Но это часть моей работы, это футбол и в спорте такое случается. Я не первый и не последний с кем это произошло. Сейчас я обещаю себе, что когда я вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем я был раньше.