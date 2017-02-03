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Георгий Чантурия: когда я вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем я был раньше

Полузащитник "Урал" Георгий Чантурия рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

- Георгий, расскажи, как ты себя чувствуешь после операции, и какие нагрузки на тренировках можешь себе позволить?

- Мое восстановление проходит очень хорошо, даже доктор и физиотерапевт сказали, что спустя восемь недель после операции колено стабильно, так что я уже могу бегать и выполнять некоторые сложные упражнения с весом. Каждый день провожу по 6-7 часов в тренажерном зале, потому что я хочу вернуться быстрее, чем ожидалось.

- А как твоя нога, сохранились ли болевые ощущения?

- Нога в порядке и болевых ощущений больше нет.

- Когда планируешь присоединиться к команде?

- Я присоединюсь к команде только тогда, когда на 100% буду готов, и я не хочу рисковать, потому что чувствую ответственность перед болельщиками, ведь я должен забивать голы для них!

- Тяжело ли в эмоциональном плане проводить время без футбола?

- Настолько тяжело, что я не могу выразить словами, каково это жить без мяча и футбольного поля. Моя семья и друзья очень помогают мне пройти через это. Я живу с верой в бога, и с верой в то, что очень скоро все будет лучше, чем было раньше.

- Как ты пережил момент, когда узнал свой диагноз и осознал, что предстоит долгое лечение?

- Когда я получил травму, то не ожидал, что мне понадобится операция, и нужно будет восстанавливаться 6-7 месяцев. Но это часть моей работы, это футбол и в спорте такое случается. Я не первый и не последний с кем это произошло. Сейчас я обещаю себе, что когда я вернусь, буду сильнее и эффективнее, чем я был раньше.

ФК "Урал"
Теги: Чантурия Урал
Сегодня, 21:48
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