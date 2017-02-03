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Олег Яровинский: официальных предложений по Дзагоеву и Фернандесу ЦСКА не получал
Официальных предложений по игрокам ЦСКА Марио Фернандесу и Алану Дзагоеву в команду не поступало, сообщил спортивный директор армейцев Олег Яровинский.
"Официальных предложений по Фернандесу в клуб не поступало. По моему мнению, Марио - футболист высокого европейского уровня, он может заинтересовать любой клуб. Также и Алан Дзагоев может кому-то понравиться. Но и по поводу полузащитника к нам в ЦСКА официальных запросов не поступало", - приводит слова Яровинского ТАСС.
"Официальных предложений по Фернандесу в клуб не поступало. По моему мнению, Марио - футболист высокого европейского уровня, он может заинтересовать любой клуб. Также и Алан Дзагоев может кому-то понравиться. Но и по поводу полузащитника к нам в ЦСКА официальных запросов не поступало", - приводит слова Яровинского ТАСС.
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