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Олег Яровинский: официальных предложений по Дзагоеву и Фернандесу ЦСКА не получал

Официальных предложений по игрокам ЦСКА Марио Фернандесу и Алану Дзагоеву в команду не поступало, сообщил спортивный директор армейцев Олег Яровинский.

"Официальных предложений по Фернандесу в клуб не поступало. По моему мнению, Марио - футболист высокого европейского уровня, он может заинтересовать любой клуб. Также и Алан Дзагоев может кому-то понравиться. Но и по поводу полузащитника к нам в ЦСКА официальных запросов не поступало", - приводит слова Яровинского ТАСС.
Теги: Яровинский Фернандес Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 22:09
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(1)
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:53) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Предлагают как невест на выданье.
Регистрация: 20.03.2014
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