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"Урал" продлил контракт с Романом Емельяновым

"Урал" продлил контракт с полузащитником Романом Емельяновым. Предыдущее соглашение 24-летнего полузащитника истекало по окончании сезона.

"Контракт Ромы Емельянова мы продлили", - приводит слова президента "Урала" Григория Иванова ТАСС.
Теги: Урал Емельянов
Сегодня, 22:18
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