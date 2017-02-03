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Владимир Эштреков: Миранчук - не системообразующий футболист "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Алексея Миранчука.
"Каждый выбирает свой путь. Мы не знаем всех тонкостей, но понятно, что был контакт с руководством клуба и что-то там не сошлось. Жаль, что команду покидает воспитанник "Локомотива", который обучался в школе, в интернате. Это обидно. Он мог раскрыться в этой команде и радовать болельщиков, но раз Алексей принял такое решение, значит, для этого есть какие-то основания. Мы должны уважать решение игрока. Существенная ли это потеря для "Локомотива"? Алексей только начинает свой путь. Он ведь не системообразующий футболист, от которого на поле все зависит. Миранчук только начинает карьеру, у него есть хорошие задатки, перспектива, но сказать, что это большая потеря я не могу. Нельзя ведь заявлять, что игру команды определяет один футболист. В коллективе 23 игрока, которые готовятся к выходу в основном составе", - цитирует Эштрекова "Спорт-Экспресс".
"Каждый выбирает свой путь. Мы не знаем всех тонкостей, но понятно, что был контакт с руководством клуба и что-то там не сошлось. Жаль, что команду покидает воспитанник "Локомотива", который обучался в школе, в интернате. Это обидно. Он мог раскрыться в этой команде и радовать болельщиков, но раз Алексей принял такое решение, значит, для этого есть какие-то основания. Мы должны уважать решение игрока. Существенная ли это потеря для "Локомотива"? Алексей только начинает свой путь. Он ведь не системообразующий футболист, от которого на поле все зависит. Миранчук только начинает карьеру, у него есть хорошие задатки, перспектива, но сказать, что это большая потеря я не могу. Нельзя ведь заявлять, что игру команды определяет один футболист. В коллективе 23 игрока, которые готовятся к выходу в основном составе", - цитирует Эштрекова "Спорт-Экспресс".
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