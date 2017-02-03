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Арсен Хубулов стал футболистом "Анжи"
Полузащитник Арсен Хубулов перешел в "Анжи". Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт команды.
Новичок клуба ранее выступал за три клуба. С 2008 по 2009 годы Хубулов представлял цвета владикавказского "Автодора", с 2010 по 2013 годы играл в составе "Алании" Владикавказ. После чего перешел в краснодарскую "Кубань", где выступал до перехода в "Анжи". Арсен также являлся игроком молодежной сборной России, в которой провел два матча.
Новичок клуба ранее выступал за три клуба. С 2008 по 2009 годы Хубулов представлял цвета владикавказского "Автодора", с 2010 по 2013 годы играл в составе "Алании" Владикавказ. После чего перешел в краснодарскую "Кубань", где выступал до перехода в "Анжи". Арсен также являлся игроком молодежной сборной России, в которой провел два матча.
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