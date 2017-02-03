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Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев назвал полузащитника ЦСКА Романа Еременко одним из своих любимых футболистов.

"Один из любимых моих игроков - Ерёменко. Все у него в порядке – и бежит, и бьют, и с головкой все нормально. Два года дисквалификации – это много. Это психологически может его убить. Два лучших года у него отняли", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Романцев Еременко ЦСКА
Сегодня, 23:02
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5
(1)
№5 Написал: vlad2308 Moscow (Сегодня, 23:51) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там с клубом надо разобраться: наверняка ведь Ярема с Дзагой не одни торчали, так что, как минимум, врачи должны были быть в курсе, а значит, и руководство (читай - Жека Харьковский). Да и кто-то подгонял же им кокс?


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Я мненью вашему вращенье придавал. А осью был мой детородный орган.
Регистрация: 11.08.2012
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:43) #
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  •  (1)
online

и с головкой все нормально
Когда же этих смоет время.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 23:41) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
он сам у себя их отнял


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:15) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
А кокс мог убить физически. Ерёма должен благодарить тех, кто его поймал и дисквальнул, иначе уже снюхался бы до скелета.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:10) #
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  •  (7)
online

Интересно кто у него отнял два года? Тот у кого он прикупал эту дурь?Или он сам ,потому что в тридцать лет нужно думать не на том месте чем сидишь, а то теперь вспомнили Маму ,Папу.Как он себя чувствует,какое у него настроение...Пусть как и ВЫ -ЛОВИТ РЫБУ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ чистой Финляндии.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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