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23:02
Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически (5)
Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически (5)
19:43
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически
Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев назвал полузащитника ЦСКА Романа Еременко одним из своих любимых футболистов.
"Один из любимых моих игроков - Ерёменко. Все у него в порядке – и бежит, и бьют, и с головкой все нормально. Два года дисквалификации – это много. Это психологически может его убить. Два лучших года у него отняли", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
"Один из любимых моих игроков - Ерёменко. Все у него в порядке – и бежит, и бьют, и с головкой все нормально. Два года дисквалификации – это много. Это психологически может его убить. Два лучших года у него отняли", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
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