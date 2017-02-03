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Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Александр Канищев: Дзюбе пора перестать быть шутником
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев прокомментировал решение о назначении Артема Дзюбы капитаном команды.
"Дзюба — харизматичный игрок, полностью отдающийся процессу. Безусловно, у него есть задатки лидера, он способен потащить за собой партнеров. В принципе, это вполне оправданный уход. Дзюба постоянно зажигает, он — душа коллектива. Но есть другой момент: раньше его ведь чуть ли не клоуном называли. Одно дело быть своим в коллективе, а другое иметь авторитет и быть лидером в тяжелой ситуации. Если он с этим справится и почувствует разницу, перестанет быть шутником, то все будет нормально. Спартаковское прошлое? Это не проблема. Болельщики и игроки хорошо его приняли, словно он был здесь всегда. Не думаю, что это повлияет. Я не удивлен, что в команде приняли такое решение. Данни еще нужно вернуться на поле. А играющий капитан должен быть сейчас. Это не означает, что Данни не доверяют. Но на скамейке запасных капитаном быть сложно", - приводит слова Канищева "Спорт день за днем".
"Дзюба — харизматичный игрок, полностью отдающийся процессу. Безусловно, у него есть задатки лидера, он способен потащить за собой партнеров. В принципе, это вполне оправданный уход. Дзюба постоянно зажигает, он — душа коллектива. Но есть другой момент: раньше его ведь чуть ли не клоуном называли. Одно дело быть своим в коллективе, а другое иметь авторитет и быть лидером в тяжелой ситуации. Если он с этим справится и почувствует разницу, перестанет быть шутником, то все будет нормально. Спартаковское прошлое? Это не проблема. Болельщики и игроки хорошо его приняли, словно он был здесь всегда. Не думаю, что это повлияет. Я не удивлен, что в команде приняли такое решение. Данни еще нужно вернуться на поле. А играющий капитан должен быть сейчас. Это не означает, что Данни не доверяют. Но на скамейке запасных капитаном быть сложно", - приводит слова Канищева "Спорт день за днем".
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