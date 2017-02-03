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Александр Канищев: Дзюбе пора перестать быть шутником

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев прокомментировал решение о назначении Артема Дзюбы капитаном команды.

"Дзюба — харизматичный игрок, полностью отдающийся процессу. Безусловно, у него есть задатки лидера, он способен потащить за собой партнеров. В принципе, это вполне оправданный уход. Дзюба постоянно зажигает, он — душа коллектива. Но есть другой момент: раньше его ведь чуть ли не клоуном называли. Одно дело быть своим в коллективе, а другое иметь авторитет и быть лидером в тяжелой ситуации. Если он с этим справится и почувствует разницу, перестанет быть шутником, то все будет нормально. Спартаковское прошлое? Это не проблема. Болельщики и игроки хорошо его приняли, словно он был здесь всегда. Не думаю, что это повлияет. Я не удивлен, что в команде приняли такое решение. Данни еще нужно вернуться на поле. А играющий капитан должен быть сейчас. Это не означает, что Данни не доверяют. Но на скамейке запасных капитаном быть сложно", - приводит слова Канищева "Спорт день за днем".
Теги: Дзюба Данни Зенит
Сегодня, 23:06
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№2 Написал: vlad2308 Moscow (Сегодня, 23:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А еще Бздюбе пора перестать мелочь по карманам у товарищей тырить. И мести языком, что помелом.


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Я мненью вашему вращенье придавал. А осью был мой детородный орган.
Регистрация: 11.08.2012
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:21) #
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online

Он не лидер по духу,а в шутках нет ничего зазорного,по твоему мнению лидер команды должен ходить угрюмый и пихать всем. Ты с себя портрет не рисуй ты и лидером не был и не душа команды а просто футболист ,наверное этого для тебя нормально ,а кто спорит.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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