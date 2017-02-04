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Руслан Нигматуллин: Миранчук стал зависеть от третьих лиц

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука покинуть клуб.

"К сожалению, извращенный российский футбол привел к тому, что "Локомотив" не может удержать своего игрока. Я крайне разочарован решением футболиста. "Локомотив" предлагал ему очень хорошие условия. Но он стал зависеть от третьих лиц. Надеюсь, хавбек будет полезен в "Рубине", который намерен его купить. И надеюсь, что он не повторит путь многих молодых российских игроков, которых испортили большие контракты", - цитирует Нигматуллина "Спорт FM".
Теги: Нигматуллин Миранчук Локомотив
Сегодня, 17:15
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№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Локо сам виноват в жтих ошибках,а точнее руководство.В наших реалиях нужно цметь работать с молодыми...да и не только с молодыми,в условиях лимита это необходимо иметь Русских футболистов,но Локо планомерно просирает уже 4 футболиста с паспортом,двое из которых молодые.Кем заменить их??
Регистрация: 3.11.2016
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