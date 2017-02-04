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Янник Боли: моя ситуация в "Анжи" достаточно сложная

Нападающий "Анжи" Янник Боли прокомментировал информацию о своем возможном уходе из махачкалинского клуба.

"Моя ситуация в "Анжи" достаточно сложная. Когда я переходил в клуб, нашей целью был выход в премьер-лигу, я приносил команде пользу, становился лучшим бомбардиром. Сейчас я хочу уйти, потому что я не понимаю цели клуба. Когда я пришел, я слышал о таких целях, как Еврокубки, высокие места... Сейчас все изменилось. Думаю, клуб просто хочет не вылететь из РФПЛ. Если мне придется остаться, то конечно, я буду играть за "Анжи". Хоть я и хотел бы перейти, пока у меня нет вариантов", - цитирует Боли "Р-Спорт".
Теги: Боли Анжи
Сегодня, 18:04
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну скажите этому угольку, что цель Анжи - попасть в еврокубки.. еще и на премиальных ему сэкономите - типа задача-то не выполнена.. ох уж эти футбольные руководители, всему учить надо
Регистрация: 16.03.2010
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