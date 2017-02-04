Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:37
В Лондоне +12 (1)
В Лондоне +12 (1)
16:35
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
13:49
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
10:35
Олег Романцев: при мне игроки чувствовали, что если завести разговор о зарплате, можно искать другую команду (5)
Олег Романцев: при мне игроки чувствовали, что если завести разговор о зарплате, можно искать другую команду (5)
Янник Боли: моя ситуация в "Анжи" достаточно сложная
Нападающий "Анжи" Янник Боли прокомментировал информацию о своем возможном уходе из махачкалинского клуба.
"Моя ситуация в "Анжи" достаточно сложная. Когда я переходил в клуб, нашей целью был выход в премьер-лигу, я приносил команде пользу, становился лучшим бомбардиром. Сейчас я хочу уйти, потому что я не понимаю цели клуба. Когда я пришел, я слышал о таких целях, как Еврокубки, высокие места... Сейчас все изменилось. Думаю, клуб просто хочет не вылететь из РФПЛ. Если мне придется остаться, то конечно, я буду играть за "Анжи". Хоть я и хотел бы перейти, пока у меня нет вариантов", - цитирует Боли "Р-Спорт".
"Моя ситуация в "Анжи" достаточно сложная. Когда я переходил в клуб, нашей целью был выход в премьер-лигу, я приносил команде пользу, становился лучшим бомбардиром. Сейчас я хочу уйти, потому что я не понимаю цели клуба. Когда я пришел, я слышал о таких целях, как Еврокубки, высокие места... Сейчас все изменилось. Думаю, клуб просто хочет не вылететь из РФПЛ. Если мне придется остаться, то конечно, я буду играть за "Анжи". Хоть я и хотел бы перейти, пока у меня нет вариантов", - цитирует Боли "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.