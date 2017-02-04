Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:45
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
17:37
В Лондоне +12 (1)
В Лондоне +12 (1)
16:35
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
13:49
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Илья Геркус: "Локомотив" согласовал с Маргасовым условия контракта
Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил информацию о переходе в стан железнодорожников защитника "Крыльев Советов" Тимофея Маргасова.
"Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте", - цитирует Геркуса ТАСС.
"Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте", - цитирует Геркуса ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.