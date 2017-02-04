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Илья Геркус: "Локомотив" согласовал с Маргасовым условия контракта

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил информацию о переходе в стан железнодорожников защитника "Крыльев Советов" Тимофея Маргасова.

"Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 21:01
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:38) #
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Парень играющий,главное что бы не тушевался и Сёмин ему место нашёл по его качествам.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Круто, трансфер века! Успех!! Теперь попрет.
Регистрация: 29.10.2010
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