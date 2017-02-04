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Самуэль Это’О: не понимал, как Смолов с таким талантом не мог показать, на что способен
Нападающий "Антальяспора" Самуэль Это’О вспомнил своих российских одноклубников по "Анжи".
"О моей жизни ходит много легенд, и я не буду их опровергать, потому что они часть этого бизнеса. Я был игроком, старшим братом, капитаном "Анжи". Когда нужно было дать совет или встряхнуть команду, я это делал, потому что роль старшего по возрасту футболиста состоит в том, чтобы сказать: "Парни, вы должны сделать больше". Но в команде был тренер, и он хорошо выполнял свою работу.
У Шатова были качества, он был очень элегантен в игре. Он не испытывал давления на поле, несмотря на юный возраст. У него были уникальные достоинства, свойственные только большим полузащитником. Он заслужил переход в "Зенит".
Я говорил Смолову: "Как с таким большим талантом ты не можешь реализовать все, на что способен. Тебе не хватает желания". Именно здесь разница между хорошим и большим игроком. Я доволен, что он нашел в себе это желание", — цитирует Это’О "Матч ТВ".
"О моей жизни ходит много легенд, и я не буду их опровергать, потому что они часть этого бизнеса. Я был игроком, старшим братом, капитаном "Анжи". Когда нужно было дать совет или встряхнуть команду, я это делал, потому что роль старшего по возрасту футболиста состоит в том, чтобы сказать: "Парни, вы должны сделать больше". Но в команде был тренер, и он хорошо выполнял свою работу.
У Шатова были качества, он был очень элегантен в игре. Он не испытывал давления на поле, несмотря на юный возраст. У него были уникальные достоинства, свойственные только большим полузащитником. Он заслужил переход в "Зенит".
Я говорил Смолову: "Как с таким большим талантом ты не можешь реализовать все, на что способен. Тебе не хватает желания". Именно здесь разница между хорошим и большим игроком. Я доволен, что он нашел в себе это желание", — цитирует Это’О "Матч ТВ".
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